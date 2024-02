Speed Book Date in Cit Turin: cinque autori si presentano in pochi minuti

Nuovo appuntamento torinese per lo Speed Book Date, per chi vuole scoprire nuovi autori e leggere nuove storie.

Presenteranno e discuteranno delle loro opere con venti lettori, in modalità speed date: al suono del campanello via ad un nuovo tavolo, ad un nuovo libro.

Ogni autore avrà a disposizione dieci minuti per illustrare le caratteristiche del proprio romanzo e rispondere alle domande dei lettori che, di volta in volta, si siederanno al suo tavolo.



La formula dello speed date, che ha trovato nel tempo numerose applicazioni anche in ambito letterario, in questo evento si prefigge di far scattare la scintilla tra lettori e libri. I vantaggi? Ogni lettore potrà uscire con più di un libro senza incorrere in spiacevoli inconvenienti: i libri non sono gelosi.