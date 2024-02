Stellantis, De Palma (Fiom): "Tavares? Guadagna come 12000 operai. Perché Lo Russo non ha chiesto dei cinesi?"

" Tavares? Il suo stipendio vale come quello di 12000 lavoratori , se si considerano anche i bonus. Poi abbiamo tutti quei lavoratori di Mirafiori in cassa integrazione e si chiedono incentivi per il mercato dell'auto. Io credo siamo arrivati a un punto di non ritorno. Non è accettabile ". Michele De Palma , segretario nazionale della Fiom , soppesa le parole, prima di commentare le cifre diffuse nelle scorse ore da Stellantis. Lo fa a margine dell'incontro sul futuro dell'industria, ospitato presso la sede Cgil di Torino .

Basta cassa, ridurre orario di lavoro a pari salario

Basta tavoli, parliamo di cose concrete

E il recente attivismo legato a tavoli e confronti, sembra non spostare le cose. " Bisogna parlare seriamente con il Governo sulle missioni produttive degli stabilimenti e fare un ragionamento organico - dice De Palma - Non è possibile continuare a parlare, un giorno si e uno no, di cassa integrazione e poi dell'arrivo dei cinesi. Bisogna smettere di moltiplicare i tavoli, ma parla di cose concrete ".

Perché il sindaco non ha chiesto dei cinesi?

Allarme generazionale

E per chi ragiona sulla competitività, De Palma sottolinea: "Bisogna ragionare sui costi dei Paesi, ma non solo di quelli con il nucleare. Non credo che in Germania l'energia costi di meno. Non faccio lo psicologo, non so perché - a fronte di incentivi, cassa integrazione, salari più bassi rispetto alla Germania e un contratto svincolato da quello nazionale - non puntino su Mirafiori in maniera più decisa".