Stellantis, nel 2023 Tavares ha ricevuto uno stipendio da 13,5 milioni. Ma in calo rispetto al 2022

Uno stipendio (annuo, si intende) di 13 milioni e mezzo di euro. E' quello che ha ricevuto il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, nel corso del 2023. E' questo uno degli elementi contenuti all'interno della Relazione finanziaria sull'anno scorso divulgata dal Gruppo. E scorrendo le cifre, si scopre anche che, rispetto all'anno scorso, il top manager ha incassato 1,4 milioni in meno (nel 2022 erano stati 14,9). Una parte "variabile" al 90% Una retribuzione che però ha nella parte "fissa" soli due milioni di euro, quota peraltro invariata da tre anni, mentre il restante 90% della "busta paga" dell'amministratore delegato è legata a parti variabili. Risultati e performance, insomma. Ma non solo: nel 2023 Tavares ha ricevuto anche un incentivo per la trasformazione di Stellantis verso la tecnologia sostenibile. Si tratta di 10 milioni di euro, ma il piano si sviluppa lungo un orizzonte temporale di cinque anni. Altri 13 milioni, in un arco di tempo più ampio, finiranno sul conto corrente del manager portoghese se altri specifici obiettivi saranno raggiunti nel corso dei prossimi anni.

"Una delle migliori performance dell'auto"

Sempre i numeri parlano poi di un margine del 12,8% nel corso del 2023, con una ridistribuzione ai dipendenti di 1,9 miliardi. Una somma che, unita a quella dei due anni precedenti, arriva a comporre un totale di 6 miliardi di euro. "Sotto la guida di Tavares - si legge in una nota ufficiale diffusa da Stellantis, si è ottenuta - una delle migliori performance del settore automobilistico".

Risultati che collocano Stellantis al 16cesimo posto "tra le aziende più profittevoli al mondo, con amministratori delegati che guadagnano fino a 6 volte di più rispetto a Tavares ed è tra le 20 maggiori aziende quotate in borsa al mondo per fatturato".

Sempre più elettrici e sostenibili

Soddisfatto lo stesso Tavares, che sottolinea come, nel 2023, il Gruppo abbia dimostrato "capacità di esecuzione, di innovazione e di trasformazione in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile". E descrivendo la trasformazione in corso (non solo nell'auto) come opportunità e non come minaccia, ricorda come "a fine 2023 quasi un terzo del nostro portafoglio prodotti era costituito da veicoli elettrici a batteria e nel 2024 intendiamo lanciare altri 18 Bev, arrivando a un totale di 48 modelli elettrici. Questa offensiva di prodotti sosterrà la grande spinta all'elettrificazione in Nord America e rafforzerà la nostra posizione in Europa".

Quanto c'è di Mirafiori?

Impossibile non pensare dunque a quali di queste caratteristiche si rispecchino anche sullo storico stabilimento di Mirafiori, dove Stellantis produce la 500 Bev e dove, prima della frenata degli ultimi mesi, i volumi andavano a gonfie vele. Un altro elemento molto "torinese", però, viene citato da Tavares in chiusura di discorso: "Il nostro obiettivo - ricorda il ceo di Stellantis - è industrializzare il recupero e il riutilizzo sostenibile dei materiali, costruendo al contempo tecnologie innovative e capacità avanzate, per salvaguardare il nostro futuro comune". Proprio quello che si propone di fare l'hub di economia circolare inaugurato pochi mesi fa.

Elkann: "Decarbonizzare per proteggere aziende e dipendenti"