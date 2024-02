Alla scoperta del gusto: il racconto di Squisito - The Grill Brothers

Nel suggestivo dipinto naturale del Canavese, dove il sole scompare dietro le colline colorate di arancio al calar della sera, si cela una storia avvincente di determinazione e amore per la gastronomia che ha dato vita a uno delle più celebri steakhouse a Torino: Squisito - The Grill Brothers.

Questo non è solo il racconto ordinario di un ristorante, ma una narrativa epica che rivela la straordinaria impresa dei due fratelli, Gabriele e Fabrizio, i quali con passione e dedizione hanno trasformato un semplice sogno in una realtà culinaria senza precedenti.

Attraverso una ricerca incessante della perfezione, sono riusciti a guadagnarsi un posto d'onore tra le Migliori Steakhouses d’Italia secondo la Guida 2024 di Braciamiancora, consolidando la loro reputazione di eccellenza nel panorama gastronomico nazionale.

Il ristorante Squisito - The Grill Brothers

Immaginate due giovani fratelli, con gli occhi risplendenti di passione, che si lanciano con fervore nell'arte della carne, guidati da un'ambizione che non conosce confini. Gabriele, maestro indiscusso del grill, attinge alle sue esperienze nelle rinomate hamburgerie australiane, dove il crepitio del fuoco diventa la sua sinfonia personale. Al contempo, Fabrizio esplora il mondo degli allevamenti, solcando terre sconosciute alla ricerca delle migliori razze bovine, tracciando una mappa di sapori destinati a deliziare i commensali di Squisito.

Squisito, in nome e in fatto, non è solo un ristorante; è un luogo dedicato alla carne, dove la qualità regna sovrana. La filosofia Grass Fed è la colonna portante di questa istituzione culinaria, con un impegno totale verso carni allevate al pascolo, nutrite solo di erba e fieno. Questo è più di un omaggio alla bontà naturale della carne; è un tributo alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente che ci circonda.

Nella loro raffinata e calorosa steakhouse, Gabriele e Fabrizio tessono un intricato intreccio di sapori e tradizioni, offrendo ai loro ospiti un viaggio gastronomico senza eguali. Dai classici tagli di lombata e T-Bone alle esclusive prelibatezze come il Wagyu Keisan e il raro Bisonte Italiano, ogni assaggio testimonia l'instancabile lavoro e della dedizione dei fondatori.

Ma il fascino di Squisito va oltre il semplice atto di mangiare. È un'esperienza di convivialità e gioia, dove amici e familiari si riuniscono per condividere momenti speciali intorno a tavole imbandite di delizie. La carta dei vini offre una selezione curata di etichette locali e internazionali, mentre birre artigianali e distillati completano l'offerta, offrendo abbinamenti perfetti per esaltare i sapori della carne e arricchire l'esperienza culinaria.

Una prelibatezza unica: il Bisonte Italiano

Tra le meraviglie culinarie proposte da Squisito, spicca un'autentica rarità: la carne di Bisonte Italiano. Questo gioiello gastronomico, gelosamente custodito nella loro selezione di prelibatezze, è il risultato di un'attenta esplorazione condotta nei luoghi più remoti del territorio italiano.

Il Bisonte Italiano, cresciuto con premura e rispetto nei pascoli, incarna l'essenza stessa della natura. Ogni boccone di questa delizia offre un viaggio attraverso secoli di storia e tradizione culinaria, trasportando con sé l'impetuoso gusto e il profumo intenso delle terre dove cresce. La sua consistenza morbida e succulenta si fonde armoniosamente con i sapori audaci e autentici che caratterizzano i piatti preparati con maestria presso Squisito.

Tuttavia, il valore della carne va ben oltre il suo gusto straordinario. Essa rappresenta anche un simbolo di orgoglio, un tributo alla ricchezza naturale e culturale di queste terre italiane. Grazie alla visione intraprendente e alla passione instancabile di Gabriele e Fabrizio, è stata introdotta questa prelibatezza nel menu del loro ristorante, celebrando così le radici profonde e le risorse uniche della terra italiana e delle carni.

Ogni piatto realizzato con la carne di Bisonte Italiano è un omaggio alla storia e alla cultura della carne, un'esperienza che va al di là del semplice atto di mangiare per trasformarsi in un viaggio affascinante attraverso le tradizioni più lontane. Mentre i suoi sapori audaci e distintivi deliziano i palati dei commensali, essi si immergono anche in una dimensione più profonda, scoprendo e apprezzando la ricchezza unica di queste carni.

Così, quando si varca la soglia di Squisito The Grill Brothers e si sceglie di assaporare una qualsiasi proposta di carni frollate, non si sta solo gustando un piatto delizioso, ma ci si sta immergendo in una storia di passione, dedizione e amore per la gastronomia. È un'esperienza culinaria che rimarrà indelebile nella memoria di chiunque abbia il privilegio di assaporarla, una testimonianza tangibile alla ricchezza e alla varietà della cucina italiana.