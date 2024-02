Da via Legnano a borgo San Paolo: non solo auto, l'aerospazio di Torino celebra (a 115 anni di profondità) le sue radici [FOTO]

Quando Torino sfornava auto e scriveva la storia delle quattro ruote, il suo sguardo era già puntato verso il cielo. Perché l'aerospazio non è solo vicenda dei giorni nostri: è anche un filo rosso che si riavvolge fino all'inizio del Novecento. Una storia che - in occasione degli eventi legati a Torino Capitale della cultura d'impresa - si racconta presso il Centro storico Fiat di via Chiabrera 20. Il cuore del passato dell'auto torinese, anche se raramente aperto al pubblico.

Dal volo di Faccioli nel 1909 a oggi

In parallelo, si sviluppa così il racconto di cosa si costruiva nel mondo dell'auto e - al tempo stesso - in quello degli aerei e poi dello spazio. Era il gennaio del 1909, per esempio, quando si tenne il primo volo di Aristide Faccioli, su un modello progettato sotto a Torino. E allo stesso tempo si aprivano le prime "boite" sotto la Mole in cui si progettavano aerei. La Miller di via Legnano, la Chiribiri di Borgo San Paolo e così via. Poi anche la Fiat si mosse su questi terreni, presentando i primi motori utilizzabili da dirigibili e aeroplani. Una vicenda che, oggi, conta 115 anni e non accenna a fermarsi.