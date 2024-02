Da Palazzo Madama a Stupinigi, da Racconigi a Venaria: sport e cultura marciano insieme nella Maratona Reale

Sport e cultura, arte e sudore. Tutto si fonde nella Maratona Reale a tappe, l’innovativo format ideato da Base Running e giunto alla sua 4ª edizione. Una kermesse in programma tra aprile e ottobre 2024, a far da cornice ci saranno le più belle Residenze Reali sabaude di Torino e del Piemonte.

I tradizionali 42,195 km della maratona saranno divisi in quattro tappe. Anche quest’anno l’offerta si allarga alla proposta di due mezze maratone per accontentare i palati di tutti i runner.

1ª TAPPA: Si comincia il 14 aprile alle 8,30 con la MEZZA DI TORINO e LA DIECI DI TORINO giunta alla nona edizione. Le due gare avranno partenza e arrivo in Via Roma in prossimità di Piazza Castello e quindi di Palazzo Reale e Palazzo Madama. A margine del primo appuntamento si svolgerà anche la School Run, dedicata ai bambini da 0 a 14 anni: sabato 13 aprile dalle ore 15,30 i piccoli runner avranno l’opportunità di correre in Piazza San Carlo seguendo il tracciato di una simulata pista di atletica.

2ª TAPPA: il 19 maggio sarà la volta di “TUTTADRITTA”, XIX edizione, con partenza in Piazza San Carlo e arrivo sul ghiaiato della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Come a voler ripercorrere il tragitto dei Savoia che da Porta Nuova raggiungevano il palazzo juvarriano per la stagione venatoria.

3ª TAPPA: Dopo la pausa estiva la terza tappa si svolgerà il 15 settembre in provincia di Cuneo e avrà come scenario d’eccezione il Castello di Racconigi. La distanza sarà di 12,195Km e i runner avranno l’occasione unica di gareggiare all’interno dei maestosi giardini della residenza di villeggiatura dei reali Savoia.

4ª TAPPA: La conclusione, e non poteva essere altrimenti, il 13 ottobre con la dodicesima edizione della Corsa da Re alla Reggia di Venaria e al Castello e Borgo Reale del Parco Naturale La Mandria. I corridori potranno scegliere se correre la distanza di 10Km, o partecipare alla 21Km per concludere il format Maratona Reale. Inoltre verranno proposte altre due distanze: la 30Km per i runner che vorranno poi sostenere le più classiche maratone autunnali e la 4km per tutti gli amanti della passeggiata da percorrere con i familiari e perché no con gli amici a quattro zampe. I percorsi, come da tradizione, partiranno dai Giardini della Reggia di Venaria per poi entrare nel Parco Naturale La Mandria, passare attraverso il Borgo Reale e il Castello della Mandria e le strade immerse nella natura del parco recintato più grande d’Europa, ed infine tornare nello scenografico proscenio del Gran Parterre Juvarriano della Reggia, con la Galleria Grande e le Scuderie Juvarriane a fare da grandiosa scenografia all’arrivo di migliaia di runner.

L’obiettivo è “raccontare” il sistema delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, unico al mondo, attraverso un evento che fonda sport e cultura contribuendo così ad attirare sia appassionati di running, attratti dalle location uniche al mondo dei percorsi, sia “semplici” turisti, che potranno coniugare la visita culturale al wellness, grazie al chilometraggio ridotto di ciascuna tappa, adatto anche ai podisti meno esperti e allenati.

SOLIDARIETÀ - “BAMBINO AIUTA BAMBINO” Da quest’anno Base Running devolverà all’ospedale pediatrico REGINA MARGHERITA la metà delle quote d’iscrizione delle gare riservate ai bimbi: SCHOOL RUN di Torino e CORSA DEL PRINCIPINO di Venaria Reale.