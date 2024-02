Una Notte al Mastio della Cittadella: musica e visita alla mostra dei Macchiaioli con Club Silencio

Sabato 2 marzo Club Silencio apre le porte dell’unico edificio pubblico rinascimentale in città e sede del Museo dell’Artiglieria, il più antico di Torino, con un'incredibile collezione di armi bianche e da fuoco d’epoca.

In occasione di “Una notte al Mastio + visita ai Sotterranei” ci sarà la possibilità di visitare la mostra temporanea “I Macchiaioli”, un'esposizione articolata in diverse sezioni che celebra le innovazioni dei padri dell’arte en plein air con opere di autori famosi come Fattori, Signorini, Abbati, Lega.