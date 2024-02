Unione Musicale: il chitarrista Ferenc Snétberger al suo debutto torinese

Debutta a Torino, nella stagione dell’Unione Musicale, il chitarrista e compositore ungherese Ferenc Snétberger, internazionalmente riconosciuto per la maestria nell’improvvisazione e per la capacità di spaziare in vari ambiti stilistici. Il concerto di mercoledì 28 febbraio al Conservatorio Verdi alle ore 20.30 lo vede protagonista insieme al Nádor Quartet, ensemble ungherese che vanta con Snétberger una lunga collaborazione artistica.

In programma un Quartetto per archi di Brahms e due brani per chitarra e archi dello stesso Snétberger mai eseguiti all’Unione Musicale.





Per info: www.unionemusicale.it