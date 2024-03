Quando si parla di estintori carrellati CO2 come noi facciamo in questo articolo, stiamo parlando di dispositivi di sicurezza utilizzati in varie circostanze e prima di andare nello specifico dobbiamo ricordare che comunque ormai tutti sappiamo che gli estintori sono fondamentali in varie situazioni diverse e soprattutto sono obbligatori nella maggioranza dei casi quando si parla di locali aperti al pubblico.

Difficilmente possiamo andare in un negozio e non trovare un estintore oppure andare in ufficio andare in un supermercato e soprattutto ormai molte persone anche se non è obbligatorio decidono di acquistarne uno per tenerlo in casa o anche per tenerlo in macchina, ben sapendo che gli potrà essere di aiuto in caso ci dovesse essere un principio di incendio.

La questione è che poi dovremmo conoscere vari tipi di estintori semplicemente perché ognuno è adatto ad una situazione e ad esempio nel caso parliamo in questo articolo vengono utilizzati per spegnere quegli incendi cosiddetti di Classe C che riguardano le apparecchiature elettriche che per esempio possono essere all'interno di un ufficio e ce ne stanno tante.

Così come sono molto utili quando bisogna spegnere gli incendi di Classe B che riguardano i liquidi infiammabili e ne parleremo meglio all'interno dell'articolo parlando per esempio di benzina e olio.

Mentre in altre circostanze potremmo dover utilizzare gli estintori ad acqua che sono più efficaci per gli incendi di classe A e non per quegli incendi di classe Be C ai quali facevamo riferimento sopra, semplicemente perché l’acqua può causare la diffusione del liquido infiammabile.

Nel caso specifico degli estintori di cui parliamo hanno una capacità molto efficace di estinguere un incendio, perché l'anidride carbonica verrà erogata sotto forma di gas freddo che riduce rapidamente la temperatura dell'incendio e quindi interrompe la reazione di combustione.

E soprattutto la CO2 non lascia residui e detriti dopo l'estinzione dell'incendio ed ecco perché sono estintori che vengono presi in considerazione quando sono coinvolte delle apparecchiature sensibili quali computer o server, mentre se avessimo usato per esempio quelli con polvere rischiamo di fare ancora più danni per quanto riguarda anche le scosse elettriche.

Gli estintori CO2 sono comodi per molti motivi

Quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte praticamente riguarda un ribadire quello che abbiamo già spiegato nella prima rispetto alla comodità degli estintori CO2 e rispetto, comunque, al fatto di ricordare chee ne abbiamo già accennato.

Di sicuro le imprese lo sanno anche perché hanno un responsabile antincendio che se ne occupa rispetto alla scelta e si occupa non solo di capire quali sono gli estensori adeguati rispetto al loro nel quale si trova.

Ma parliamo anche di quelle persone che poi sanno quanto sia importante anche la manutenzione e soprattutto sanno che è obbligatoria per garantire che quell’estintore sia sempre pronto per essere utilizzato in caso di qualche emergenza specifica.

E questo poi nel concreto, per esempio, significherà un'ispezione visiva e anche una verifica della pressione e quando arriverà la fine del suo ciclo i tecnici dovranno dirci se sostituirlo.