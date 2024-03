In questo articolo andremo a vedere il prezzo zanzariere visto queste ultime sono i dispositivi fondamentali per molti individui specialmente in quelle zone del nostro paese dove sono molto numerose le zanzare, e anche parecchio fastidiose, considerando anche che a volte possono portare malattie come ben sappiamo.

Potersi proteggere dalle zanzare sarà fondamentale per vivere notti tranquille, e soprattutto PER non rischiare di prendere malattie legate a questi insetti. Ora andremo a vedere in maniera più accentuata la loro importanza per capire anche le tipologie di zanzariere disponibili sul mercato, nonché i prezzi associati a questi prodotti così importanti.

Innanzitutto vogliamo ribadire l'importanza delle zanzariere visto che ci proteggono in casa sia dalle zanzare ma anche da altri insetti volanti, tenendo presente che le zanzare non solo sono fastidiose per le punture, però purtroppo possono essere anche portatrici di malattie come dengue,malaria e il virus zika, giusto per fare alcuni esempi.

Parliamo di zanzariere che offrono una barriera fisica che consentirà agli insetti di entrare nell'ambiente interno, garantendo a quest'ultimo sicurezza e salubrità. Diciamo anche che ci sono diverse tipologie di zanzariere sul mercato, ognuna delle quali ha i suoi vantaggi e caratteristiche, partendo da quelle più comuni, e cioè quelle fisse che vengono installate direttamente su finestre e porte, offrendo una protezione continua.

Molto importante anche quelle a rullo che si avvolgono su quest'ultimo nel momento in cui non sono necessarie andando poi a srotolare per proteggere l'apertura quando necessario.

Sicuramente interessanti anche le zanzariere a battente che sono simili alle porte tradizionali ma che hanno una rete antizanzare, oltre a quelle magnetiche che si chiudono appunto magneticamente, e sono facili sia da installare che da rimuovere.

Prezzi delle zanzariere e considerazioni da fare prima dell'acquisto

Volendo fare una stima approssimativa diciamo per esempio che le zanzariere fisse hanno un prezzo che va dalle venti alle €100 in base al materiale e alla dimensione.Invece le zanzariere a rullo partono da un prezzo di 50 per arrivare 150 euro. In questo caso tutto dipenderà dalle dimensioni e dalla qualità del meccanismo di avvolgimento, per poi arrivare a quelle a battente che possono arrivare al massimo a €120,nonché quelle magnetiche che invece sono un po' più economiche e che vanno dalle 10 alle 50€, perché in questo caso bisogna capire la qualità dei materiali magnetici in questione.

Sarà importante capire che questi prezzi sono indicativi e che variano in base al produttore rivenditore e specifiche del prodotto, tenendo anche presente che la scelta dipenderà dalle esigenze individuali nonché dal budget disponibile dalla struttura dell'apertura. Infine ricordiamo che prima di fare l'acquisto bisogna fare alcune considerazioni partendo dalle dimensioni nel senso che sarà necessario magari grazie all'aiuto di un esperto misurare accuratamente le finestre e le porte per assicurarsi che la zanzariera si adatti in maniera corretta.

Inoltre bisognerebbe vedere il materiale, la facilità di installazione e il tipo di apertura.