Bardonecchia, gli agenti della Polizia municipale fanno lezione di educazione civica a scuola (con la sindaca)

A Bardonecchia l’educazione civica viene insegnata ai più piccoli, attraverso incontri e gioco. L’iniziativa è della Polizia Locale di Bardonecchia che, in collaborazione con il Comune e la Scuola dell’Infanzia, ha realizzato un ciclo di incontri per coinvolgere i più piccoli ed avvicinarli alla conoscenza dell’educazione civica ed anche stradale.

Il primo appuntamento si è svolto nei giorni scorsi presso il Comune di Bardonecchia, dove i bimbi accompagnati dalle maestre sono stati accolti dal sindaco Chiara Rossetti e dal Comandante della Polizia Locale Diego Ciriaco. Per loro una visita agli uffici comunali e la possibilità di conoscere dal vivo l’attività della Polizia Locale: dagli strumenti di lavoro ad una prova dell’auto a lampeggianti accesi, ad un racconto attraverso un video. A tutti, al termine dell’appuntamento, è stato consegnato il distintivo nominativo.

Ma l’esperienza non si chiude qui. Nel mese di aprile sono, infatti, in programma, presso la Scuola dell’Infanzia di Bardonecchia, quattro incontri. “Attraverso il gioco, il disegno - spiega ancora il Comandante della Polizia Locale - cercheremo di insegnare loro le prime norme di educazione stradale ed educazione civica. E’ importante il dialogo con i più piccoli per creare, fin da ora, un rapporto di conoscenza e collaborazione con i cittadini di domani”.