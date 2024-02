I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 21 per l'incendio di un'auto tra il comune di Almese e quello di Caselette in borgata Grangiotto.



Il veicolo ha preso fuoco autonomamente mentre era in marcia, il conducente appena si è accorto dei problemi ha accostato prima che le fiamme coinvolgessero l'abitacolo.

È intervenuta la squadra del distaccamento volontario di Almese e successivamente un carroattrezzi per rimuovere il mezzo.