Barriera di Milano in lutto per la scomparsa di Cristina, la pizzaiola più amata

Erano molto conosciuti nel quartiere, tanto che molti residenti nella zona consideravano la loro attività come "la prima pizzeria di Barriera". Nel 1971 da corso Palermo, al civico 101, nasceva la pizzeria "Da Cristina", l'attività commerciale che renderà famosi in tutta Barriera negli anni a seguire i due proprietari Cristina e Giuseppe.

I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, presso la città natale di Cristina nel comune di Baiano, in provincia di Napoli. La cerimonia inizierà da sotto casa, in via Vico Vetrano 2, fino a raggiungere la parrocchia di Santo Stefano in Baiano.