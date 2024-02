Graffiti e pavimento rotto in piazzale Valdo Fusi, l'unica speranza sono i privati [FOTO]

Tra graffiti e pavimentazione sconnessa, Piazzale Valdo Fusi continua a rimanere ostaggio del degrado. E la speranza di vedere una riqualificazione importante dell’area è affidata ai privati. Il tema del decoro è stato sollevato ieri in Sala Rossa dalla consigliera del M5S Tea Castiglione, che già due anni fa aveva denunciato i problemi.

Castiglione (M5S): "Pericolo e degrado"

L’esponente pentastellata ha fatto un sopralluogo nelle scorse settimane nel quadrilatero del centro di Torino. I lastroni dei muretti e del camminamento sono sollevati in più punti, così come i marmi perimetrali “anche in corrispondenza dell'adiacente fermata del tram, risultano in parte danneggiati o rimossi”. “I tetti dei locali – aggiunge Castiglione - agli angoli del piazzale non sono ancora stati recintati e sono attualmente accessibili a chiunque, bambini compresi”.

Museo Scienze Naturali

“Gli interventi di messa in sicurezza dell'area risultano oggi ancora più urgenti, considerata anche la recente riapertura dell'adiacente Museo di Scienze Naturali meta di gite scolastiche e di visite turistiche” ha concluso Castiglione.

L'intervento

Lo scorso 6 febbraio, ha replicato l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, la squadra di pronto intervento della Circoscrizione 1 è intervenuta per rimuovere i pezzi di sparsi “di pietre/cordoli in pietra rotti sulle scarpate, la bitumatura delle lastre rotte e/o rimosse nella parte bassa del piazzale, la messa in sicurezza con nastro rosso e bianco delle luminarie ed il riposizionamento lastra vicino via san Francesco da Paola”.

I privati

Per vedere però un intervento di riqualificazione più corposo bisognerà affidarsi ai privati. A confermarlo è lo stesso Tresso, che ha chiarito: “la città si sta muovendo nella messa a punto di un progetto complessivo che vede anche al partecipazione di partner privati come sponsor”. Il recupero di Piazzale Valdo Fusi prevederà il coinvolgimento, “oltre che della Circoscrizione, di diversi soggetti che operano sulla piazza, attivando un tavolo di confronto”.

Con la Camera di Commercio è in corso la riqualificazione di Torino Incontra, Palazzo Affari e Borsa Valori. Oltre a questo, la Business Scholl ESCP quest’anno inaugurerà il suo nuovo Campus in Via Cavour 28.