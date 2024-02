Villanova Canavese, il neonato abbandonato ritrovato tra i rifiuti a gennaio ha una nuova famiglia

Storia a lieto fine per il piccolo Lorenzo , il neonato trovato tra i rifiuti lo scorso gennaio a Villanova Canavese . Il bambino infatti è stato affidato a una famiglia , che lo alleverà finché il giudice non troverà per lui una famiglia che lo adotterà in modo definitivo.

Per il piccolo, ricoverato all’ospedale di Ciriè, è stata individuata una famiglia non residente in Piemonte, come prevede la legge.

Salvato da famiglia sinti

In un primo momento si era detta disponibile ad adottarlo la famiglia sinti Laforet, che lo aveva portato in salvo dopo aver sentito i vagiti e il pianto del piccolo, mentre non si è mai fatta viva la madre naturale del bambino.