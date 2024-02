Viola il divieto di avvicinamento: arrestato dalla polizia

Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 32enne marocchino gravemente indiziato dei reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa e di resistenza a pubblico ufficiale.

Mercoledì, poco prima cinque del mattino, gli agenti sono intervenuti in uno stabile di corso Regina Margherita per una lite in corso. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato un uomo sull'ingresso di un appartamento in evidente stato di alterazione alcolica. Gli agenti hanno notato il cancelletto dell'abitazione smurato.

Una testimone ha riferito ai poliziotti di aver chiamato il numero di emergenza dopo essere stata svegliata da rumori e dalle urla di una donna. I poliziotti hanno trovato nell'appartamento una donna con una bimba di pochi mesi. Dopo iniziali reticenze, la donna ha raccontato ai poliziotti che il suo ex compagno si era presentato nella notte nonostante il divieto di avvicinamento al quale era sottoposto. Prima aveva iniziato a suonare e bussare alla porta, sempre con più insistenza, poi aveva sradicato le inferriate strappandole dal muro. Alla luce dei fatti, nei confronti dell'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per tentata violazione di domicilio aggravata.

Nel corso dell'intervento, il trentaduenne ha opposto più volte resistenza nei confronti degli operatori di polizia, sia colpendo l'auto durante il trasporto. Per questo, è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale.