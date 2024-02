Birra, tutte le proprietà benefiche

La birra è una delle bevande più consumante dagli italiani per la sua facilità di bevuta e per le tantissime varianti che si possono trovare in commercio. Basti pensare che in Piemonte la birra è diventata una vera e propria eccellenza come si può leggere qui.

La birra, diversamente da quello che si potrebbe pensare, in realtà ha tantissime proprietà positive per il nostro organismo e la si può utilizzare davvero in tantissimi modi, non solo da bere a cena o durante un aperitivo. In questo articolo vogliamo parlarvi dei suoi utilizzi e di quali sono tutte le sue proprietà benefiche.

La birra: tutti i suoi pregi e gli effetti sul nostro organismo

Il primissimo utilizzo che si fa della birra è chiaramente quello in ambito culinario. Si tratta di una bevanda dal grado alcolico giusto che può accompagnare diversi momenti della giornata, e tantissimi tipi di pasto.

Tra gli aspetti positivi da considerare c’è che la birra è tra le bevande alcoliche con meno calorie, anche rispetto alle bevande gassate e succhi di frutta.

Bere la birra ci aiuta anche a smaltire le varie tossine nel nostro corpo attraverso la diuresi, visto che è in grado di influenzarla positivamente.

Non dimentichiamoci poi che la birra contiene al suo interno tantissime vitamine e antiossidanti che fanno molto bene al nostro organismo.

Come si può leggere in questo articolo, il luppolo è formato da svariati tipi di flavonoidi che hanno anche proprietà contro il tumore, come lo xantumolo il cui compito è quello di rallentare la proliferazione delle cellule tumorali.

La birra è anche una notevole fonte di silicio che aiuta il benessere delle ossa ed è nota anche per riuscire ad abbassare la pressione sanguigna. Dobbiamo dire che la birra ha anche effetti rilassanti proprio perché grazie alla lattoflavina e all’acido nicotico contenuti al suo interno, dona al nostro corpo una bella sensazione di relax

Come usare la birra per altri scopi e che formati esistono?

A seconda dell’utilizzo e della qualità di birra che siete interessati a comprare esistono fondamentalmente tre tagli di commercializzazione: la lattina, la bottiglia o birra in fusto

Se il consumo di birra a voi necessario è elevato conviene sicuramente optare per i formati più grandi.

Quello che dovete sapere che la birra non è solo una bevanda ma può essere usata anche per altri scopi. La bevanda può essere usata per rendere i vostri capelli molto più lucidi, oppure può essere usata in estate per abbronzarsi.

Una cosa che forse non sapevate è che la birra è ottima anche per pulire i vostri gioielli: basta prendere una ciotola riempita di birra e lasciare i vostri gioielli a mollo per qualche minuto e poi strofinare e risciacquare.

La birra è ottima anche per creare una pastella molto leggera per le vostre fritture. Insomma, la birra non solo è una bevanda rinfrescante e piacevole da bere, ma ha tantissimi effetti benefici e modi in cui si può utilizzare per trarne vantaggio.