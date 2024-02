Crollo gru in via Genova, rinviati a giudizio i 5 imputati. Processo al via a dicembre

Sono stati rinviati tutti a giudizio i cinque imputati accusati di omicidio colposo per il crollo della gru verificatosi il 18 dicembre 2021 in via Genova. Un incidente costato la vita la vita a tre operai, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52 anni e Marco Pozzetti, 54 anni.

Processo al via il 4 dicembre

Il processo avrà inizio il 4 dicembre prossimo. I familiari delle vittime hanno revocato la costituzione di parte civile a seguito del raggiungimento di un accordo di risarcimento.

Rimangono costituiti come parte civile la persona colpita dalla gru mentre era in auto, l'associazione Sicurezza e Lavoro, i sindacati edili Fenealuil e Fillea e il Comune di Torino. Nell'udienza di oggi, inoltre, è stata ammessa come parte civile l'Inail.

Quirico: "Quasi un atto dovuto"

"Era quasi un atto dovuto - ha commentato al termine dell’udienza Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro - data la gravità dei comportamenti degli imputati e la complessità dei temi. Ci aspettiamo una rapida giustizia".

"Ora ci aspettiamo si faccia piena giustizia - ha aggiunto Claudio Papa, Fenealuil - e che vengano accertate tutte le responsabilità: è un dovere per tutti i lavoratori e le lavoratrici che ogni giorno si guadagnano il salario nei cantieri edili, a volte a rischio della propria vita".

In occasione dell’udienza una dozzina di rappresentanti del Coordinamento 12 ottobre hanno volantinato di fronte al tribunale torinese per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime.