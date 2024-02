Lavori in via Po, Lo Russo chiede pazienza ai torinesi: "Non sono rimandabili, ci sono problemi di sicurezza"

Lavori in via Po, Lo Russo chiede pazienza ai torinesi

A marzo partiranno i lavori ai binari di via Po, che per circa un anno modificheranno la viabilità dell'importante strada che unisce Piazza Castello a Piazza Vittorio. I disagi creati dai cantieri saranno minimizzati ma presenti, e ad ammetterlo è lo stesso sindaco che, in diretta a ToRadio, ha spiegato come i lavori siano necessari per rendere migliore la città.

"Chiederemo pazienza ai torinesi - ha commentato Stefano Lo Russo - proveremo a fare i cantieri con il minor disagio possibile ma i lavori non sono rimandabili e ci sono problemi di sicurezza con i binari vecchi. È compito dell'amministrazione fare questi lavori di manutenzione, cercheremo di minimizzare i disagi e chiediamo scusa in anticipo. Dobbiamo lasciare la città migliore di come l'abbiamo trovata: è il compito dell'amministrazione".

Sempre parlando di lavori e riqualificazioni, Lo Russo ha commentato anche la questione dei locali al Parco del Valentino. Non c'è una data per la riapertura dei vari Club 84, Cacao e Chalet, che vedono ogni volta allontanare le assegnazioni e le ristrutturazioni, anche se il Comune è al lavoro per trovare una soluzione. "Il progetto del Valentino è partito - ha spiegato il sindaco - e sono soddisfatto che siamo riusciti ad aggiudicare le gare, soprattutto quella della biblioteca. Per i locali è complesso, sono concessioni di locali che hanno avuto abusi. È vero che a Torino mancano luoghi per ballare e divertirsi ed è nostro compito accelerare le cose ma sempre nei rispetti della legalità. Speriamo che si possa trovare una velocità di riapertura, c'è la massima determinazione ma nel rispetto delle regole e dei contratti, che volte rallentano un po' rispetto alla volontà politica".