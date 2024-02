Roberto Falciola nominato nuovo presidente di Azione Cattolica Torino

L’Azione Cattolica della diocesi di Torino gioisce per la nomina di Roberto Falciola a presidente diocesano per il triennio 2024-2027. Ringraziamo di vero cuore l’Arcivescovo Roberto che non fa mai mancare il suo sostegno e la sua attenzione nei confronti dell’associazione e affidiamo al Signore il nuovo presidente, la sua famiglia, e tutta l’associazione nel triennio che è iniziato.

Roberto Falciola è nato nel 1963 a Torino. Sposato con Lucetta e padre di due figli, vive a Carignano. È stato vicepresidente diocesano per il Settore Giovani dal 1986 al 1989 e dal 1989 al 1995 vicepresidente nazionale per il Settore Giovani. Responsabile delle attività editoriali dell’Azione Cattolica nazionale, è tornato in Piemonte nel 2000 e ha iniziato a lavorare presso la casa editrice Effatà.

A Carignano, oltre all’impegno nell’associazione parrocchiale, di cui è stato responsabile adulti e presidente, si è speso anche a servizio della città e del bene comune ricoprendo per dodici anni la carica di consigliere comunale. È presidente dell'Opera diocesana Pier Giorgio Frassati e vicepostulatore della causa di canonizzazione. È autore di libri e mostre sul beato torinese e ha scritto le biografie del venerabile padre Enrico Mauri, del servo di Dio don Stefano Gerbaudo e dell’imprenditore milanese Peppino Vismara.