Lavori in corso a Santena per la risistemazione del manto stradale

Sono iniziati in questi giorni a Santena i lavori di rappezzatura del manto stradale, con interventi in corso su alcune delle vie maggiormente danneggiate. L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione urbana portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina.

I lavori sono affidati alla ditta Safety Road SRL di Torino per un importo complessivo di circa 30.000 euro. Le strade interessate comprendono via Principe Amedeo nei pressi della pizzeria, via Tettigiro di fronte alla panetteria, via Alberassa, via Sambuy, via Compass, via Milite Ignoto nel tratto compreso tra via Trento Trieste e l’asilo, via Modigliani tra via Scamuzzi e via Brignole, via Garibaldi da via Compass a via Circonvallazione, via Scamuzzi da via Modigliani a via Deleani e via San Salvà di fronte al supermercato In’s.

«Con questi interventi puntiamo a migliorare la sicurezza delle strade e la vivibilità dei nostri quartieri, rispondendo alle segnalazioni ricevute dai cittadini e alle valutazioni emerse nei sopralluoghi tecnici», dichiara Giovanni Iannuzzi, consigliere di maggioranza con deleghe alla viabilità.

La fine dei lavori è prevista entro il mese di giugno, salvo imprevisti legati al maltempo. L’Amministrazione sta inoltre valutando la possibilità di realizzare un nuovo marciapiede lungo via Scamuzzi, un’opera che potrebbe essere inserita nella programmazione futura in base alle disponibilità di bilancio.

«Questi interventi rappresentano azioni concrete inserite in un progetto più ampio di valorizzazione urbana e attenzione costante al territorio – commenta il vicesindaco Paolo Romano –. L’obiettivo è quello di rendere le infrastrutture cittadine sempre più sicure e gli spazi pubblici maggiormente vivibili e inclusivi, a beneficio dell’intera comunità».