Atc consegna 4 alloggi popolari riqualificati al Comune di Chivasso

Sopralluogo questa mattina del presidente e vicepresidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Emilio Bolla e Fabio Tassone, insieme al sindaco del Comune di Chivasso Claudio Castello e all’assessora alle Politiche per la Casa, Cristina Varetto nel complesso di proprietà Atc di via Togliatti, a Chivasso. Qui, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte con la ripartizione dei fondi “ex Gescal”, Atc ha potuto riqualificare e consegnare al Comune 3 alloggi di edilizia sociale che ora potranno essere destinati a nuclei famigliari in attesa di casa popolare. Un quarto alloggio, che potrà sempre essere messo a disposizione per nuove assegnazioni, si trova nel complesso di via Ajma.