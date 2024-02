Vendeva sul web maglie e felpe di marca, ma in realtà erano falsi: nei guai 27enne torinese

25 denunciati e una misura cautelare. E' questo l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Torino, che ha disarticolato un traffico transnazionale di capi d’abbigliamento contraffatti. Gli abiti erano realizzati in laboratori artigianali dislocati in Turchia.

27enne nei guai

Nel corso di “Pegasus” le Fiamme Gialle hanno individuato una cittadina torinese di 27 anni che, tramite note piattaforme web, pubblicizzava e proponeva in vendita di capi d’abbigliamento di dubbia origine.

Prodotti in Turchia

Dagli accertamenti eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Orbassano, è emerso che gli articoli (maglie, felpe, tute, calze, recanti tutti marchi risultati contraffatti) erano stati prodotti in laboratori artigianali dislocati in Turchia e gestiti dal compagno della donna, quindi erano stati introdotti nell’Unione Europea attraverso società di spedizione e, infine, consegnati a vari acquirenti, ubicati in diverse regioni italiane.

Sequestrati 19mila capi

Nel complesso, i militari hanno sequestrato circa 19.000 capi d’abbigliamento contraffatti (Nike, Calvin Klein, Disney, Spiderman/Dc, Garfield, Sonic, Minecraft, Dsquared, Prada, Moncler, Balenciaga, Calvin Klein, Moschino, Louis Vuitton, Lacoste, Burberry, Tommy Hilfiger, The North Face, Adidas, Givenchy, Palm Angels, Gucci) di pregevole fattura e del tutto simili agli originali.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre proceduto a cautelare i conti correnti e le carte elettroniche utilizzate dalla donna per ricevere i pagamenti dalla clientela e hanno oscurato diversi account sui social network attraverso i quali l’indagata pubblicizzava le merci.

La 27enne è stata messa agli arresti domiciliari. Nei guai altre 24 persone, individuate quali acquirenti di capi contraffatti per importi significativi. Altri 16 soggetti sono stati multati perchè compratori occasionali.