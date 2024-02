Lunedì è la Giornata mondiale contro il Papilloma Virus: iniziative a Rivoli e Grugliasco

Una giornata di prevenzione contro il Papilloma Virus, responsabile di quasi il 100% dei tumori della cervice uterina. Ogni anno il 4 marzo si celebra a livello mondiale l’importanza dell’unico vaccino oggi esistente contro una forma di tumore. Negli ultimi anni l’impatto dell’Hpv e i numeri del cancro alla cervice uterina sono molto migliorati, nel mondo occidentale, grazie ai programmi di prevenzione e di diagnosi precoce.

La Regione Piemonte offre la vaccinazione gratuita contro HPV (papilloma virus) alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno d’età, in modo da poter assicurare una copertura prima dell’adolescenza e l’inizio dell’attività sessuale, principale veicolo del virus per entrambi i sessi. L’offerta è valida per tutte le donne nate dal 1993 (che fu il primo anno della campagna) e per tutti i maschi nati dal 2006, che non si siano ancora vaccinati. “Per raggiungere l’obiettivo del 95% di popolazione vaccinata prevista dal Piano nazionale di copertura vaccinale, i residenti sul territorio della nostra Asl che posseggono i requisiti ma non hanno ancora aderito alla campagna – specifica Angela Gallone, direttore del Controllo malattie infettive e vaccinazioni dell’AslTo3 – ricevono un invito a partecipare anche in occasione dell’ultima chiamata attiva per la vaccinazione obbligatoria per tetano, difterite, pertosse e poliomielite nel quindicesimo anno”.

Chi non avesse aderito quando è stato convocato, può richiedere in qualsiasi momento il vaccino contro l’HPV, che è sempre gratuito per le donne con lesioni da HPV a qualunque età, così come per i pazienti di alcuni gruppi di patologie a rischio.

Sabato 2 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 14.30, il personale del Servizio Vaccinazioni dell’AslTo3 sarà presente per un’iniziativa di sensibilizzazione del pubblico al torneo di calcetto organizzato presso il CUS di Grugliasco, che vedrà la partecipazione di studenti iscritti all'Università degli Studi di Torino e di alunni del quinto anno di scuola superiore.

Nella giornata di lunedì 4 marzo nell’atrio dell’Ospedale di Rivoli sarà a disposizione materiale informativo sulla vaccinazione contro HPV.