Cassa integrazione alla Fir Fulda di Sant'Ambrogio: Città metropolitana al fianco degli operai

"Per i 41 dipendenti della Fir Fulda di Sant'Ambrogio si apre un anno di cassa integrazione, ma il destino è segnato perchè la propietà tedesca non ha completato l'iter di vendita dello stabilimento, in modo inatteso. Un ennesimo colpo all'economia della nostra Valle nel momento peggiore, quando la crisi dell'indotto Stellantis fa registrare già grandissima preoccupazione su tutto il territorio del Torinese e l'apertura di nuove vertenze non fa che peggiorare la situazione". Il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo interviene sulla crisi del feltrificio che da cinquant'anni dà lavoro a decine di operai a Sant'Ambrogio.