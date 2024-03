Posti bici, ricarica per cellulare e 500 posti: in Piemonte due nuovi treni Pop e Rock [FOTO]

Due nuovi treni in Piemonte . Sale così a 26 (11 Rock e 15 Pop ) il numero di mezzi di ultima generazione che contribuiscono alla trasformazione della flotta dei treni metropolitani e regionali.

A presentare i nuovi arrivati in stazione a Torino Porta Nuova Marco Gabusi , assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Cristina Bargero , Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Maria Annunziata Giaconia , Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, e Luca Zuccalà , Direttore Regionale Piemonte di Trenitalia.

Treni in servizio sulla SFM1 e SFM6

" Una flotta più giovane - ha sottolineato Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia - si traduce in un servizio qualitativamente più elevato e funzionale, oltre a una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico ”.

I treni Pop si vedranno in circolazione sulla SFM1 Chieri-Rivarolo e SFM6 Torino-Asti. Riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, il Pop vanta elevati standard di affidabilità e sicurezza, grazie alle telecamere, e monitor per l’infotainment a bordo.

500 persone e posti bici

Tecnologicamente avanzati e sostenibili, i nuovi Pop a 4 carrozze consentono di far viaggiare fino a 500 persone e sono dotati di posti bici con presa di ricarica. Inoltre, sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un’illuminazione Led ottimizzata grazie ai grandi finestrini, che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.