Al via la raccolta firme di Fratelli d'Italia per un referendum contro Askatasuna

Fratelli d'Italia ha iniziato la raccolta firme contro Askatasuna. L'obiettivo è raccogliere le 10mila firme necessarie per organizzare un referendum comunale, per abrogare la delibera della Giunta che ha identificato l'edificio occupato come bene comune e avviato una co-progettazione.

"Una volta raccolte le 10 mila firme il Comune avrà il dovere di fare svolgere un referendum per chiedere ai cittadini cosa ne pensano - ha spiegato Maurizio Marrone, assessore regionale alle politiche sociali - Faremo un gazebo quasi tutte le mattine nei mercati torinesi, vogliamo consentire la massima partecipazione possibile ai torinesi che sono stati esclusi da questo dibattito, nessuno ha chiesto loro se sono d'accordo a regalare un intero stabile comunale a persone che sono sotto indagine per associazione a delinquere. È impegnativo ma secondo noi è l'unico modo per aggirare il diktat della maggioranza Lo Russo, questi è l'unico strumento che permette alla maggioranza silenziosa dei torinesi di potersi esprimere".

"Si sta verificando un atto che secondo noi è vergognoso - ha commentato dal tavolo della raccolta firme la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli - perché Askatasuna non ha mai rinnegato, mai dato un segno di pentimento circa l'odio sociale, l'odio politico, la violenza politica effettuata nelle varie manifestazioni. Per noi questa delibera sarebbe già inefficace, visto che così non è per il sindaco continuiamo sulla strada di raccogliere le firme per il referendum abrogativo. Questo è uno stabile comunale su cui era già stato richiesto uno sgombero, la responsabilità è del comune e tutta del sindaco di Torino".