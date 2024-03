"Level Up" con se artisti emergenti: la nuova iniziativa di Torino Creativa al Cortile del Maglio

Torino Creativa lancia la nuova manifestazione Level Up, l’iniziativa dedicata alla creatività giovanile che si svolgerà nella location dell'HUB della Creatività al Cortile del Maglio.

L'evento inaugurale è previsto in data venerdì 8 marzo a partire dalle ore 18.30 e prevede l’inaugurazione dell'esposizione delle opere di Elisabetta Azzalini, Aurora Bartoli, Allegra Caputo, Alice Guzzon, Ludovica Meneghella e Federico Duò. La mostra sarà visitabile fino al 10 marzo 2024.

La festa internazionale delle donne è un momento per far emergere le tematiche del femminismo e della parità di genere: vanno divulgate, vanno comunicate. Per questo motivo Torino Creativa per questa occasione decide di dedicare spazio, con una mostra corale, a giovani che con la loro creatività hanno cercato di portare la parità di genere e il femminismo a un pubblico sempre più ampio attraverso il graphic design e la comunicazione visiva.

Per info: http://www.comune.torino.it/torinocreativa