Il sindaco Lo Russo in Barriera di Milano: "È una zona su cui puntiamo molto"

" Un'occasione preziosa - la definisce Lo Russo - per dialogare con esercenti, cittadine, cittadini e persone come Don Andrea Bisacchi, parroco della chiesa Maria Regina della Pace, che ogni giorno contribuiscono alla vita di Barriera, una zona su cui puntiamo molto ".

I militari

Il quartiere della Circoscrizione 6 sicuramente è tra i più attenzionati del capoluogo piemontese. Dallo scorso 22 gennaio sono arrivati i militari nelle strade del territorio . Dalle 7 di mattina alle 19 di sera sono in servizio 42 uomini e donne dell'esercito italiano, sui quartieri dell'area di Torino nord, con l'obiettivo di affiancare gli agenti ai pattugliamenti già presenti sul territorio. Un provvedimento fortemente voluto dal governo Meloni per garantire più sicurezza.

Metro ed illuminazione

Oltre ai militari, il sindaco poi ha incontrato il presidente dei mercatali ed i cittadini, durante una passeggiata per la vie. Al centro del dialogo iniziative di rivitalizzazione del commercio e mercato di piazza Foroni, richieste di potenziare l'illuminazione, ma anche scambio di informazioni pratiche come le tempistiche di avvio lavori per la realizzazione della metro due.

Tutte iniziative che hanno l'obiettivo di rilanciare Barriera di Milano.