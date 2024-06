Conflittualità e famiglia: FdI interpella il sindaco su divorzi e separazioni di genitori a Torino

Che portata ha il fenomeno?

Quanti figli seguiti da assistenti sociali?

L’interpellanza chiede anche un ’analisi quantitativa sia a livello cittadino che circoscrizionale: “Quanti sono i figli e le coppie di genitori separati seguiti da ai servizi sociali dell’ente? Per quali cause? Con quali modalità e durata? Con quali risultati? Quali iniziative sono assunte per promuovere la collaborazione tra genitori separati nella cura ed accudimento dei figli? Quali per prevenire le conseguenze di situazioni di prolungato contrasto tra i due genitori?”.

C'entrano gli aspetti economici?

La richiesta di un tavolo di confronto

“Nel territorio torinese - si legge nel documento redatto da Redavid, Francavilla, Ballatore e Ventra - sono nate diverse realtà dando vita a progetti di ospitalità per genitori separati quali “Ancora Papà” o “La Casa di Nonno Mario” grazie all’encomiabile lavoro della Caritas diocesana, o di associazioni come “Società per Amore”. Attesi i tassi di separazione e divorzio, si vuole evitare il rischio di una cronicizzazione dei fattori di rischio per la salute dei minori oltre che di povertà e disagio sociale per quanti sono coinvolti in situazioni di crisi familiare, non ci si può più solo accontentare di demandare al giudice la soluzione di aspetti pur importanti, come può essere la punizione di eventuali reati o il risarcimento di eventuali danni o la regolazione delle questioni patrimoniali, ma occorre agire in modo proattivo per favorire quanto più possibile un’equa composizione della crisi cui protagonisti devono continuare ad essere i genitori ed i figli secondo le loro capacità di discernimento."