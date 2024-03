Beinasco potenzia la Polizia locale: apre lo sportello di piazza Kennedy

Nell’ambito di un progetto congiunto tra i Servizi Demografici e la Polizia Locale di Beinasco, per rafforzare la coesione del territorio e ampliare la gamma dei servizi offerti, l’ufficio per il cittadino di Borgaretto ospiterà - a partire dal mese di marzo e in aggiunta ai consueti servizi di anagrafe - uno sportello della Polizia Locale, per presa in carico di segnalazioni e ricezione istanze da parte dei cittadini quali, ad esempio, rilascio contrassegni disabili, autorizzazione passo carraio, occupazione suolo pubblico.

Ogni martedì e giovedì