Dopo il maltempo, riaprono i Murazzi. Il Comune fa la conta dei danni: "Segnalateci le buche di Torino"

Censimento danni

E a seguito della pesante ondata di maltempo del weekend, il Comune ha avviato il censimento dei danni alle strade. Dopo un primo incontro lunedì mattina, domani si terrà una nuova riunione operativa tra i vari settori interessati per fare il punto della situazione e pianificare gli interventi della task force che è stata costituita con tutte le squadre operative disponibili, che si metterà a lavoro dalla settimana prossima.

Rinviato il ripristino delle buche

Non è infatti possibile partire immediatamente con le riparazioni delle buche dato che il meteo prevede nuovamente piogge. Sebbene le precipitazioni si annuncino meno forti, renderebbero vane le operazioni di ripristino degli avvallamenti che si sono formate sul manto stradale.

Le squadre stanno comunque già intervenendo nei casi più critici, in generale con la messa in sicurezza delle aree interessate. In parallelo, continua la raccolta delle segnalazioni su cui sarà necessario intervenire.

“Abbiamo attivato - commenta l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso - un punto di raccolta delle segnalazioni che fa capo agli uffici del decentramento, per un monitoraggio puntuale della situazione sulle strade, che ad oggi conta circa un centinaio di segnalazioni. Invito i cittadini a segnalare le situazioni più critiche alle proprie Circoscrizioni, in modo tale da avere un quadro completo e aggiornato di tutto il territorio cittadino, ed essere pronti a intervenire con la task force operativa non appena il meteo lo renderà possibile”.