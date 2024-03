Carrefour, dal 9 marzo chiude lo storico punto vendita di Corso Siracusa: a rischio 21 posti di lavoro

A lanciare l'allarme sono i sindacati. Come spiega la Uil, per voce del segretario Uiltucs Luca Sanna , spiegando come l'azienda abbia motivato la decisione con la concorrenza del Mercatò che ha aperto in zona (per la precisione in una parallela poco distante, quasi all'angolo con via Filadelfia).

Si pensava a una ricollocazione dei dipendenti. Ma in realtà le cose non stanno andando così. "Ci sono richieste di cambiare il contratto individuale, se si vuole rimanere vicino al luogo di residenza. Altrimenti si rischia di essere trasferiti anche molto lontano", dice Sanna. "Con gli stipendi percepiti, costerebbe quasi di più il trasporto, a quel punto".

Carrefour: "Punto vendita con situazione economica fortemente negativa"

Da parte sua, Carrefour fa sapere che "la decisione di chiudere il Carrefour Market di via Siracusa si è imposta per via della situazione economica fortemente negativa del punto vendita. L’azienda, la cui priorità anche in questa circostanza è tutelare l’occupazione, si è da subito impegnata per garantire la ricollocazione di tutti i collaboratori interessati dalla chiusura del punto vendita".

"Il processo di ricollocazione - prosegue la nota ufficiale - viene condotto ponendo particolare attenzione alle loro specifiche esigenze, specialmente per quanto riguarda spostamenti e orari di lavoro, e in considerazione delle diverse opportunità ed esigenze organizzative presso gli altri punti vendita presenti sul territorio, con l’obiettivo di assicurare una transizione il più agevole possibile per tutti i collaboratori coinvolti".