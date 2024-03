La posa rampa carrabile rappresenta un'installazione assolutamente valida nel momento in cui bisogna avere maggiore aderenza in un transito carraio in pendenza. In questo caso l'obiettivo sarà quello di garantire una maggiore sicurezza a tutti i veicoli che devono passare in quel tratto specifico, perché altrimenti la situazione potrebbe essere difficile, soprattutto se ci dovesse essere cattivo tempo.

Infatti proprio nei giorni di maltempo la pavimentazione non è facile da affrontare perché si può perdere aderenza: ed ecco perché per ridurre o eliminare le possibilità di scivolamento sia di persone che di mezzi c'è bisogno di effettuare questo tipo di posa che si chiama rampa carrabile, e che deve essere fatta in maniera molto specifica e attenta, osservando tutta una serie di procedimenti tecnici e di step che bisogna assolutamente rispettare.

Secondo quello che dicono gli esperti il lavoro comincia partendo da un sopralluogo al quale poi dovrà essere applicato il calcestruzzo, e anche un’armatura che dovrà essere rete metallica.

Successivamente bisognerà lavorare con quello che si chiama strato premiscelato a base di quarzo che verrà applicato manualmente, e quasi sempre viene lavorato a spina di pesce.

Il risultato finale sarà molto interessante perché si avrà poi a che fare una superficie che non solo resiste all'usura in maniera molto valida, ma sarà indicata per evitare di rischiare di slittare, al di là di quelle che sono le condizioni climatiche in quel momento.

Per arrivare a questo risultato c’è bisogno di rivolgersi a un'impresa che si è specializzata in questo tipo di realizzazione e progettazione, andando a parlare dell'aspetto economico, cercando di avere dei preventivi che serviranno per capire quello che è il budget da mettere a disposizione per quanto riguarda la realizzazione di queste superfici di transito sulle quali dovranno essere di varie dimensioni con formazioni e altezze.

Teniamo presente infatti che per esempio che i piani rialzati e seminterrati sono sempre ad altezze diverse: ed ecco perché avranno bisogno quasi sempre di una struttura di accesso dotata di un rivestimento che sarà antiscivolo resistente, e quindi idoneo.

Altri particolari importanti su questo tipo di lavoro

Teniamo presente che quasi sempre queste applicazioni sono realizzate utilizzando il miglior calcestruzzo armato, al quale si sovrapporrà un rivestimento di cemento al quarzo, che dovrà avere uno specifico spessore.

In genere questo rivestimento sarà lavorato in maniera manuale per ottenere l'effetto rigato, o quello classico a lisca di pesce, il quale garantisce un'ottima presa e pochi rischi. Sempre per quanto riguarda le rampe spine di pesce ricordiamo che si possono personalizzare col proprio colore preferito, in modo da creare un effetto cromatico che dovrà essere originale e piacevole abbinato ai colori della struttura, ai quali si ci si riferirà.

Il motivo rigato sarà utile sia per provocare un eccellente deflusso delle acque piovane rendendo la superficie sicura stabile e compatta, e sia per offrire a quella rampa un ottimo livello estetico.

In questi casi non bisogna procrastinare, ma bisogna parlare con gli esperti i quali per realizzare e prima progettare questo tipo di strutture di cemento hanno bisogno di studiarlo.