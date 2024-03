Tirocinanti del Comune, ecco come aumentare da 600 a 800 euro il rimborso spese per i neolaureati

Una proposta per aumentare il rimborso spese per i tirocinanti del Comune di Torino

Il Comune di Torino sta pensando di aumentare il rimborso spese dei suoi tirocinanti. La proposta di mozione del consigliere PD Pierino Crema, discussa nella seduta delle commissioni 1 e 3, ha riscosso il successo della maggioranza ed è stata liberata per l'aula.

Unico limite il bilancio comunale

L'unico limite è il bilancio comunale, ma la volontà politica del Consiglio è chiara, mentre in Europa la Commissione sta decidendo se istituire l'obbligo di retribuzione anche per gli stage curriculari, ovvero quelli interni ai vari percorsi di studio e attualmente gratuiti.

Come passare da 600 a 800 euro

La proposta è di adeguare il rimborso spese dagli attuali 600 euro mensili previsti dalla Regione Piemonte (sulle 40 ore, che rapportati a 30 ore diventano 480) fino a 800-850 euro al mese, visto l'aumento dell'inflazione degli ultimi anni. La cifra di 600 euro, infatti, è quella minima, e i datori di lavoro che attivano i tirocini possono prevedere compensi maggiori. L'aumento dei rimborsi renderebbe più attrattiva la proposta di quelli all'interno della pubblica amministrazione visto che, al contrario del settore privato, non possono portare a un'eventuale assunzione diretta, dovendo passare necessariamente dai concorsi pubblici. Sui 31 tirocini extracurriculari attivati nel 2023 dal Comune, per 9 posizioni non si è presentato nessuno o nessuno di idoneo, mentre per altri 4 ci sono state dimissioni prima del termine.

Far conoscere di più la pubblica amministrazione

L'idea alla base della mozione è anche quella di fare conoscere maggiormente l'operato della pubblica amministrazione. "Penso possa essere un buon segnale per alcune decine di giovani che passano sei mesi della loro attività formativa all'interno della pubblica amministrazione - ha commentato il presidente della terza commissione Crema - per conoscere anche alcuni aspetti della pubblica amministrazione. Un messaggio di questo tipo nel contesto attuale è importante, dove la città sta facendo uno sforzo di assunzione negli ultimi anni con tanti giovani".



"Abbiamo inserito delle premialità negli ultimi concorsi per chi ha già effettuato dei tirocini e possiamo pensare di aumentarle - ha dichiarato la vicesindaca Michela Favaro - Non si può parlare di retribuzione perché le somme sono esigue, ma si può pensare di aumentarle per renderli più appetibili. Ad esempio potremmo pensare di differenziare, se non abbiamo la leva retributiva stiamo comunque lavorando su un modo più attrattivo di presentare le attività lavorative della città".