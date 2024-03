Giornata Internazionale della Donna, l’Istituto Pascal di Chieri ospita il Trio Hemispheres

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Trio Hemispheres allieterà il pubblico chierese con un repertorio interamente dedicato a brani musicali composti da artiste di fama internazionale.

Il concerto, promosso dall’Istituto Pascal (comprensivo della Daisy Primaria Internazionale, della Scuola Media Internazionale Holden e dei Licei Pascal), si svolgerà giovedì 7 marzo 2024 a partire dalle ore 11 presso la sala polifunzionale della Daisy Primaria Internazionale, in via Giacomo Nel 4 (Chieri), e sarà rivolto non solo alle famiglie dell’Istituto, ma anche all’intera comunità cittadina, al fine di coinvolgere tutti gli auditori in un momento di condivisione e arricchimento musicale.

Il collettivo è costituito dalla violinista e docente di musica della Daisy Primaria Internazionale Amie Robin Weiss, dalla violista Amelia Hollander Ames e dalla violoncellista Mary Ann Ramos, specialiste di musica classica moderna, e si propone l’obiettivo di presentare al pubblico una serie di brani – principalmente contemporanei – di compositrici donne.

Weiss, Ames e Ramos suoneranno, inoltre, strumenti creati appositamente dalla Maestra liutaia bresciana Barbara Piccinotti, esperta nella realizzazione di violini, viole e violoncelli sul modello classico cremonese, di aspetto antico e moderno, arricchiti da vernici di altissima qualità e dalla scelta accurata dei legni più appropriati.

«Crediamo che trascorrere la Giornata Internazionale della Donna con musiciste del calibro di Amie Robin Weiss, Amelia Hollander Ames e Mary Ann Ramos – dichiara Nicoletta Coppo, Dirigente scolastica dell’Istituto Pascal – sia un’ottima opportunità, per i nostri allievi e il pubblico chierese, di avvicinarsi ancora di più al potere della musica e alla sua capacità di unire e far dialogare anche mondi in apparenza lontani, ma, in realtà, molto più vicini e simili di quanto non si creda».

Il repertorio verterà sui seguenti brani:

- Sonata a 3, di Isabella Leonarda;

- Lies You Can Believe In, di Missy Mazzoli;

- Fugue, di Irene B. Smith;

- Invisible (for Trayvon Martin), di Mazz Swift;

- String Trio, di Miriam Hyde;

L’esibizione coinvolgerà anche gli allievi della Daisy Primaria Internazionale, della Scuola Media Internazionale Holden e del biennio dei Licei Pascal.

Il concerto inizierà alle ore 11 e sarà a ingresso gratuito.