Profumi di Liguria. Zuppa di fagioli di Conio con costine di maiale (video)

Amo le zuppe, soprattutto quelle di fagioli…. ed in particolar modo quella con i fagioli di Conio. Conio, piccolo Comune del nostro entroterra imperiese, insieme a Pigna e Badalucco, vanta la produzione di questo buonissimo fagiolo, rinomato anche al di fuori dei confini liguri.

Purtroppo la sua coltivazione ormai è limitata e di conseguenza anche la suo reperibilità sul mercato. E’ un fagiolo bianco, piccolo, dalla buccia molto sottile e molto dolce…insomma veramente una chicca da provare. Si parte!

Per prima cosa dobbiamo mettere a mollo in acqua in fagioli per una notte o anche una giornata intera.

In una larga casseruola facciamo rosolare un soffritto di sedano carota e cipolla con abbondante olio extravergine di oliva. Aggiungiamo i fagioli e mescoliamo per qualche minuto. Ora uniamo acqua a temperatura ambiente e la maggiorana fresca. Non aggiungete sale, mai fino a fine cottura, poiché fa rompeer i fagioli. Copriamo e lasciamo cuocere almeno per un’ora, ma comunque ogni tanto mescolate ed assaggiate.

Mentre i legumi cuociono passiamo alle costine. Essendo particolarmente grasse, io prima di aggiungerle alla zuppa, preferisco farle andare in padella a secco per circa venti minuti, scolando o assorbendo con carta casa il grasso rilasciato. Una volta ben rosticciate, le unisco alla zuppa. Saranno pronte quando la carne si staccherà dall’osso. Sentirete che profumo. Un consiglio, prima di salare a fine cottura come vi ho detto, assaggiate la zuppa dopo avere aggiunto le costine, in quanto rilasceranno un po’ di sapidità. Ora prelevate uno o due mestoli di zuppa e frullateli grossolanamente, rimettete il tutto in pemtola: ciò addenserà la zuppa e darà la giusta consistenza.

Non vi resta che deliziare i vostri ospiti. Un filo di olio extra vergine su ogni piatto e buon appetito!

