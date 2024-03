Tempo pieno nelle scuole di Rivalta: il Consiglio comunale approva all'unanimità. Il documento è stato discusso nell'ultima seduta plenaria, lunedì 4 marzo, e mira alla promozione e diffusione dell'integrazione all'orario scolastico, affinché eventuali sezioni di scuole del territorio assegnate dall'Ufficio Scolastico Regionale a tempo normale (senza mensa e attività didattica pomeridiana) possano avere un'integrazione oraria che garantisca la permanenza a scuola fino alle 16.30.

Una battaglia che l'amministrazione sta portando avanti per offrire alle famiglie quel supporto che sempre più spesso risulta essere una necessità e fornisce ai nostri ragazzi e ragazze più strumenti per la socialità, l'inclusività e per sentirsi parte di un mondo, quello scolastico, sempre più al centro delle loro vite di tutti i giorni.

"Un tempo prezioso, soprattutto a fronte delle emergenze e delle sfide educative del nostro tempo e all'esigenza di ribadire e sostenere il ruolo essenziale che gioca l’istruzione pubblica nella crescita culturale, sociale e dunque anche economica di una comunità", dice il vicesindaco e assessore all'Istruzione Agnese Orlandini, promotore del documento e dell'iniziativa.