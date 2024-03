Torino e la sua storia nello Spazio: quando in città "atterrò" Valentina Tereskova, pioniera delle stelle

È ormai noto che la città di Torino sia stata (e sia ancora) meta o punto di passaggio dei viaggi di innumerevoli figure importanti nella scena nazionale ed internazionale.

Tra queste, nientemeno che la prima astronauta donna della storia, la russa Valentina Tereskova. Quasi un colpo di fulmine, per una città che ormai da anni sta sviluppando la sua vocazione per l'aerospazio in tutte le sue forme.

Dopo la missione nello spazio partita il 16 giugno del 1963 dal cosmodromo di Bajkonur e durata quasi tre giorni e ben 48 giri attorno alla terra, la pioniera delle stelle giunse nel capoluogo sabaudo nel settembre di quello stesso anno. A Torino, la Tereskova visitò lo stand russo al Salone della Tecnica, poi lo stabilimento industriale di Fiat Mirafiori e, ovviamente, numerosi scorci della città.

Come chiunque abbia fatto visita al capoluogo piemontese, anche l'astronauta ne fu impressionata e spese parole di elogio. Durante la visita ufficiale a Palazzo Civico, in particolare, dichiarò: "Di tutte le città italiane, tutte belle e simpatiche, certo Torino è più vicina a noi e sono felice di essere venuta in visita in questa pulsante città".

Un parere favorevole ed entusiastico, dunque, che accrebbe ulteriormente il prestigio della città agli occhi del mondo.