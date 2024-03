Idee e prospettive sul futuro di Torino, torna Èvento Turismo: "Abbiamo le carte in regola per migliorare"

A Torino torna, per la sua 4° edizione, il congresso-festival “Èvento Turismo”, organizzato dal giornalista e fotoreporter Antonio Chiarenza. L'appuntamento è fissato per mercoledì 20 marzo, dalle ore 9, presso la sede della Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7.

L'evento

L'iniziativa vuole ragionare sul futuro della città in ottica turistica, caratterizzandosi come un'occasione di riflessione sulla promozione del territorio in cui non mancheranno le presentazioni di nuove idee e progetti e un'analisi sulle ricadute economiche: “Rispetto a 20 anni fa - spiega Chiarenza – Torino è molto cambiata: istituzioni, fondazioni bancarie e privati hanno fatto molto. Tuttavia, occorre migliorare nel gioco di squadra puntando sul marketing strategico: abbiamo le carte in regola per migliorare e il nostro sogno è quello di organizzare qui un salone internazionale del turismo”.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti: tra le istituzioni interverranno la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, l'assessora al turismo della Regione Piemonte Vittoria Poggio, il parigrado della Città di Torino Domenico Carretta, l'assessore comunale al commercio Paolo Chiavarino e la consigliera metropolitana delegata Sonia Cambursano. Tra gli interventi degli stakeholders, invece, sono previsti quelli del presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo, dell'Accademia Albertina Paola Gribaudo e del Salone dell'Auto Andrea Levy.

Il sostegno della Camera di Commercio

A garantire il proprio sostegno c'è anche la Camera di Commercio di Torino: “Nonostante l'aumento degli arrivi in città - afferma il segretario generale Guido Bolatto – c'è ancora molto da fare, soprattutto a livello di alberghi. Il congresso sarà un appuntamento importante per fare il punto su cosa succede a Torino”.