Piazza Derna pericolosa, Liardo (FdI): "Prima della rotonda non c'erano problemi". La replica di Viale: "Una presa in giro"

"Questa rotonda è trafficatissima e attraversata a piedi da diversi studenti, mia figlia, come molti altri, ha rischiato spesso di essere investita - ha spiegato Fabrizio Mangione , frequentatore abituale della piazza - Solo due semafori su cinque sono attivabili via pulsante e non sono utili, gli altri sono spenti e si accendono solamente quando transita la linea 4 ".

I problemi degli attraversamenti pedonali di piazza Derna fanno discutere in Consiglio comunale. Molti cittadini hanno denunciato le costanti problematiche legate agli impianti semaforici della piazza: non funzionanti e in molti casi quasi del tutto invisibili a causa dell'usura delle strisce pedonali.

La ricostruzione delle criticità legate agli attraversamenti pedonali non convince il centrodestra, che ribatte spiegando che i problemi preesistevano da prima del progetto della rotonda di piazza Derna: " Non mi dite che la situazione è migliorata dopo la creazione della rotonda - spiega il consigliere di Fratelli d'Italia Enzo Liardo - passandoci in bici fin da quando ero ragazzino non accetto che si dica che prima del passaggio della linea 4 la situazione era peggiore. Prima della rotonda non c'erano i problemi che ci sono ora ".

L'origine dei problemi sembra però provenire dal passato, e come spiega l'architetto Davide Amendola sono dovuti a scelte delle amministrazioni precedenti: " L'area presenta un'interruzione semaforizzata, in cui ci sono degli intensi flussi di traffico che esistevano già prima dell'arrivo della linea 4 ".

"Non è accettabile che a Torino ci siano Attraversamenti pedonali invisibili, sia per i pedoni che per gli automobilisti", ha aggiunto il consigliere di Fratelli d'Italia Ferrante De Benedictis proponendo poi soluzioni come i semafori intelligenti: "Esistono soluzioni come gli attraversamenti led o le strisce pedonali 3D che non costano molto, ma che aumentano la sicurezza. Chiediamo di ripristinare la visibilità delle strisce pedonali quanto prima, successivamente dobbiamo pensare a soluzioni che risolvano il più in fretta possibile i problemi".

Proprio su questo punto arriva la replica dal centrosinistra: "Se pensiamo che basti una verniciata probabilmente abbiamo sbagliato il lavoro - ha replicato il consigliere dei Radicali Italiani Silvio Viale - Anche il discorso del prima e dopo la rotonda è una presa in giro, la rotonda è stata fatta contemporaneamente alla linea 4, che ha ridotto di mezz'ora l'avvicinamento di Falchera al centro città".

"Quindi è normale che 25 anni fa è stata data priorità al trasporto pubblico. Bisogna trovare soluzioni contemporanee al passaggio, bisogna dare il verde per un senso di marcia e bloccare l'altro lato attraversante - continua Viale - Oppure bloccare per un minuto e mezzo tutto il traffico automobilistico e far passare solo i pedoni. Guardando i dati comunque in quest'area gli incidenti sono inferiori ad altri punti della città".