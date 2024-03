Il 27 marzo sopralluogo dentro Askatasuna, Ricca (Lega): "Capiremo cosa succede"

"Andremo di persona - aggiunge - a verificare cosa succede in corso Regina e diremo la nostra su quello che deve essere il futuro di un immobile pubblico restituito alla cittadinanza". "La parola d’ordine deve essere “trasparenza” e non “scorciatoia” per chi in passato ha occupato illegalmente” conclude Ricca, che dopo l'avvio del percorso per restituire la struttura alla cittadinanza da tempo chiede di fare un sopralluogo.

Balordi nell'ex Gondrand

E sempre sul fronte della sicurezza, ieri sera si è svolto un presidio di Fratelli d'Italia davanti all'ex Gondrand. L'intervento sull'area di via Cigna, infatti, pare procedere a rilento a causa dell'amianto.

"Siamo stati allertati dai residenti che ci segnalano da giorni nuovi tentativi di scavalcare le recinzioni da parte di balordi e spacciatori - dichiarano l'assessore regionale Maurizio Marrone e la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 6 Verangela Marino.

"È importante - aggiungono - che i lavori di riqualificazione dell'area non si fermino e che prosegua l'opera di abbattimento dei ruderi, prima che questi possano tornare ad essere una base di spaccio a Barriera". "Scriverò personalmente ad Arpa chiedendo un intervento rapido rispetto alla presenza di amianto, al fine di impedire che la Gondrand possa essere nuovamente occupata" conclude Marrone.