Torino si scopre 'emmental', un tour delle buche nelle strade della città [FOTO]

Buche, solchi, aperture, ferite, in alcuni casi quasi delle voragini. I sinonimi sono tanti, ma senza dubbio gli effetti del maltempo sulle strade di Torino sono molti di più. E se da giorni ormai si moltiplicano le polemiche , la situazione non accenna a migliorare.

A soffrire, in particolare, sono i rattoppi. Ovvero le colate di catrame e asfalto già posate per porre rimedio a buchi precedenti. L'acqua ha scavato e portato via alcuni di questi tappi, riaprendo la ferita (in tutti i sensi). Ma anche i tombini sono zona sensibile, aprendo buche anche notevoli, tutte intorno. Male anche i dossi, che sono spesso trappole per chi rallenta, ma poi si indossa. Con tutto ciò che ne consegue per gomme, ammortizzatori e sospensioni varie.

La situazione a Mirafiori sud

Ma se ci si sposta di qualche chilometro, non è che la situazione migliori di molto, anzi. Lungo via Plava, zona Mirafiori sud, nel tratto che va dagli incroci con via Abarth e via Faccioli il manto stradale assomiglia spesso ad una gruviera, con buche ed avvallamenti che in certi casi diventano quasi delle voragini, mettendo a rischio la sicurezza delle auto in transito.

E se in queste ore il maltempo concede una tregua, c'è da essere preoccupati pensando alla piogge attese per il weekend, che potrebbero peggiorare ulteriormente un manto stradale già così molto malmesso e rovinato.