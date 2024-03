Una Notte da Green Pea e Discovery Museum alla scoperta delle buone pratiche per l'ambiente

Primo Green Retail Park al mondo, il building di Green Pea si estende in 5 piani tutti da scoprire grazie alla visita guidata tra cocktail bar, negozi, museo, curiosità, il rooftop di Otium e molto altro. La struttura in legno e acciaio smontabili, tenuti insieme da 83.650 bulloni è stata costruita con l’intento di fare capire che la sostenibilità è una scelta pratica che possiamo fare tutti.

rispettare l’ambiente e rendere green e innovativa la vita di tutti i giorni, trovando tutta l’energia, dei migliori esempi italiani di rispetto per l’ambiente, in un unico luogo. Non mancherà l’accompagnamento musicale di Greta Tedeschi. Sarà inoltre possibile acquistare le proposte food presso il food corner di Affini e prendere parte alla VR Experience a tema sostenibilità.



