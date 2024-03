Biblioteca Bonhoeffer, il progetto del Pnrr che non convince la Circoscrizione 8: “Interventi inutili”

Un intervento di rigenerazione quello sulla Biblioteca Bonhoeffer che non convince i consiglieri della Circoscrizione 8. In commissione hanno ascoltato il dettaglio del progetto previsto dal piano del Pnrr sulla struttura tra corso Corsica e via Bossoli.

“È un progetto imbarazzante, conoscendo le altre situazioni del nostro territorio” è il commento a caldo del coordinatore Alberto Carta Loi che ha illustrato gli interventi che si dovrebbero concludere entro Pasqua.

Cosa prevede il progetto?

Il progetto prevede tra gli interventi vicini alla biblioteca, il rifacimento del manto stradale e di quello dei marciapiedi in tutti i posti dove erano sconnessi. Saranno inoltre abbattute le barriere architettoniche.

Sarà inoltre fatta la manutenzione straordinaria dell’edificio per migliorare l’efficientamento energetico, saranno adeguati gli impianti e le strutture antincendio e di videosorveglianza, riallestiti gli arredi per gli spazi interni ed esterni. La biblioteca sarà inoltre dotata di nuove infrastrutture digitali. Sarà inoltre riqualificato il verde.

Nelle opere è prevista anche la manutenzione edilizia e l’adeguamento impiantistico dei magazzini e depositi bibliotecari situati in via Orvieto 57 nell’ex fabbrica Superga.

7 milioni di euro è il dato aggregato della spesa su tutte le biblioteche. “Chiederemo lo specifico” conferma Loi Carta.

I commenti

“Vogliamo inoltre verificare se ci sono altri interventi di ricaduta e quale tipologia di intervento sarà fatto su altre biblioteche come quella di via Lombroso”.

Soprattutto sul punto delle barriere architettoniche si è scagliato il consigliere Alessandro Lupi (Civica per la 8):

“Ma dove le hanno viste? Penso a tutti gli interventi che dovrebbero essere fatte e poi investiamo soldi qui dove non ce n’è bisogno. Rivitalizziamo piuttosto il campo da beach volley, mettiamo delle panche nel parco lì di fianco per leggere, non una colata di cemento”.

“Si poteva rigenerare con del verde - aggiunge il consigliere Vittorio Francone (M5S) -. Nessuno ci ha interpellato nessuno e la biblioteca ce l’abbiamo qui davanti, è la cosa più grave”.

“Questa non è una rigenerazione” conclude tranchant Riccardo Tassone (Pd).

La proposta di una pista ciclabile





“Avessimo potuto scegliere, avremmo fatto altro, ma con il Pnrr non si può - ci tiene a precisare il presidente Massimiliano Miano -. Interventi come questo si saranno sulla Geisser e sulla Ginzburg”.

E aggiunge una proposta: "Non va a snaturare il progetto originario, anzi lo migliora sotto l'aspetto ambientale. Si tratta di sostituire la prevista nuova riserva di parcheggio in linea con un pista ciclabile monodirezionale su ambo i lati, da via Spazzapan a corso Giambone che andrà ad unirsi alla futura ciclabile in corso di progettazione, intersezione Pio VII. Un Centro Civico che si rispetti deve poter essere raggiunto con ogni mezzo, compreso quello a due ruote. In più per rendere più green l'intervento è richiesta la piantumazione di nuovo patrimonio arboreo verticale nelle aiuole preesistenti, oggi prive di alberi".