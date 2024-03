'Never Give Up': Ivrea aderisce alla campagna nazionale, illuminati di lilla i portici di piazza Ottinetti

'Never Give Up': Ivrea aderisce alla campagna, illuminati di lilla i portici di piazza Ottinetti

Il Comune di Ivrea aderisce alla Giornata nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare che ricorre il 15 marzo, promossa da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – e Never Give Up Onlus.

Il Comune di Ivrea, renderà visibile testimonianza della condivisione della tematica illuminando di lilla i portici di Piazza Ottinetti nella serata di mercoledì 15 marzo.

I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della pandemia. Più di 2 milioni e mezzo di adolescenti in Italia ha problemi con cibo, peso e immagine corporea. Solo una piccola parte di loro riesce a chiedere aiuto. Di fronte a questa grave problematica, l’Amministrazione di Ivrea ritiene importante ogni azione che possa sensibilizzare sul tema le scuole, i servizi e le famiglie e creare una comunità sempre più attenta ai segnali di disagio e più pronta a offrire ascolto e aiuto.

La campagna ha preso il via dal 2014 attraverso l’associazione Never Give Up, impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell’alimentazione.