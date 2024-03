Rinnovata la presidenza diocesana di AC

Dopo la nomina del presidente Roberto Falciola, nel consiglio dell’11 marzo è stata nominata la nuova Presidenza diocesana di AC per il triennio 2024-2027. Ad aiutare il presidente nella guida dell’associazione sono stati indicati come Vice Presidenti per il Settore Adulti Paola Gaffuri (parrocchia Beata Vergine delle Grazie) e Francesco Binetti (parrocchia San Francesco di Sales), come Vice Presidente per il Settore Giovani Alessandro Greco (parrocchia San Francesco di Sales), come Responsabile ACR Irene Tamboia (parrocchia Santa Maria Goretti in Moncalieri).

A loro si aggiungono come segretaria diocesana Carlotta Benedetti (parrocchia Santi Apostoli in Piossasco) e come amministratore diocesano Domenico Govoni (parrocchia San Giacomo in La Loggia). Completano la squadra i segretari dei Movimenti, per il MLAC Paolo Ferroni e per il MSAC Sara Miglioretti, e gli assistenti diocesani: don Antonio Sacco (Unitario e Settore Adulti), don Luca Ramello (Settore Giovani), don Francesco Ariaudi (ACR) e don Alessandro Martini (MLAC).

Con l’elezione della nuova Presidenza diocesana, inoltre, entreranno a far parte del Consiglio diocesano per il triennio 2024-2027 Ilaria Galati, Alberto Chiara e Giuseppe Gamba per il Settore Adulti e Laura Peluso per l’ACR. La nuova Presidenza e il Consiglio sono già al lavoro per continuare a far sì che l’Azione Cattolica sia sempre più lievito a servizio della Chiesa torinese.