Naviganti e Sognatori: la prima assoluta del nuovo album Mare aperto al Folkclub

Venerdì 15 marzo alle ore 21.30 il FolkClub ospita Naviganti e sognatori, con Daniele Di Bonaventura, per la prima assoluta del nuovo album Mare aperto.



L’accostamento tra viaggio e sogno è da sempre nell’immaginario collettivo. Il sogno è un percorso imprevedibile e simbolico, il viaggio una deriva onirica concessa al nostro essere creature stanziali, per svelare ciò che si nasconde oltre l’orizzonte, raccontarne i segreti e narrare le avventure del percorso; riuscire a conservarne se non i tesori, almeno il loro ricordo.

Questi i temi del progetto ideato da Luca Falomi, chitarrista genovese, Alessandro Turchet, bassista friulano, e Max Trabucco batterista e percussionista trevigiano: con il loro onirico progetto ci raccontano un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell’Italia marittima, quelle storie che sopravvivono in una linea melodica, in un canto accorato, in qualche riga di parole che altri sogni e altri naviganti hanno sovrimpresso.

Dopo il successo del primo album “Naviganti e Sognatori”, i tre musicisti presenteranno in prima assoluta proprio al FolkClub il secondo capitolo del progetto, pubblicato dalla prestigiosa etichetta Abeat Records e dal titolo “Mare Aperto”. Un nuovo racconto in musica, un’avventura che i tre artisti hanno voluto narrare accompagnati dal bandoneonista Daniele di Bonaventura (già ospite nel primo album) e dall'incantevole voce di Maria Pia de Vito. “Mare Aperto” racconta il presente ma lo fa con un occhio rivolto al passato e alla tradizione musicale delle città di mare italiane. Musiche e testi originali sono intervallate a riletture di brani popolari: “E vui durmiti ancora” (canto siciliano) e “La bella noeva” (motivo popolare ligure) riprendono vita grazie ad arrangiamenti visionari che virano verso il jazz, la world music e la musica d’avanguardia. Un ammaliante caleidoscopio musicale realizzato con grazia, passione ed eleganza.

Per info: www.folkclub.it