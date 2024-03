Elkann incontra Cirio al Grattacielo: confronto su elettrico e centralità di Mirafiori

Una photo-opportunity per testimoniare l'incontro avuto con il Presidente di Stellantis, che non era mai stato al grattacielo Piemonte. Il governatore Alberto Cirio ha postato sul suo profilo facebook uno scatto insieme a John Elkann fatto al Grattacielo Piemonte, accompagnato da questa frase: "Un’occasione di confronto importante sul futuro industriale di Torino e del Piemonte".

Elettrico e Mirafiori

Un faccia a faccia per fare il punto sugli investimenti in atto, in particolare sul tema dell’elettrico e l’impegno sulla centralità di Mirafiori per il futuro, anche in vista del prossimo tavolo Stellantis a Roma previsto entro la fine di marzo.

Elkann ha parlato di transizione elettrica, portando come esempi recenti 500e, Green Campus, Battery Lab, Circular Economy Hub, per un dialogo che deve proseguire in modo costruttivo per realizzare iniziative concrete sul territorio.

Il precedente

Lo scorso 14 febbraio il Presidente Alberto Cirio aveva incontrato a Roma il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Sul tavolo romano i timori che riguardano il caso di Mirafiori: storica culla della produzione di auto dai tempi della Fiat. Ma che ora, tra accorpamenti (da Grugliasco per Maserati), modelli fuori produzione (ancora Maserati) e cassa integazione che durerà fino a metà aprile) ha più dubbi che certezze.

Durante l’incontro di oggi il presidente di Stellantis ha ribadito il ruolo di Mirafiori nel sistema nel panorama automotive. Il confronto tra Cirio ed Elkann è quindi propedeutico al prossimo tavolo a Roma, che si svolgerà nelle prossime settimane. Dalla foto spicca l'assenza del sindaco Stefano Lo Russo, sicuramente interessato però al futuro degli insediamenti produttivi di Torino sud.