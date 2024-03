Borgo Filadelfia fa i conti con l'allarme sicurezza: un Consiglio aperto sul tema il 25 marzo

C'è una data per il Consiglio aperto sulla sicurezza di Borgo Filadelfia. La seduta si svolgerà lunedì 25 marzo alle ore 18.

Un appuntamento che si è reso necessario dopo i recenti eventi di microcriminalità segnalati sia dai cittadini sia dai consiglieri della Circoscrizione 8, i quali il 27 febbraio hanno richiesto formalmente la seduta.

Tra le problematiche principali di borgo Filadelfia negli ultimi tempi c'è il fenomeno delle baby gang, ma anche dei fuochi d'artificio serali e notturni, furti e danni alle auto, spaccate dei negozi.

Miano: "Parlare di inerzia della Circoscrizione 8 è ingeneroso"

Come in passato il presidente della Circoscrizione, Massimiliano Miano, non è della stessa idea dei colleghi: "Parlare di inerzia o disinteresse da parte della Circoscrizione 8 è ingeneroso, soprattutto dopo gli sforzi degli ultimi mesi in cui abbiamo cercato di dare una mano ad un borgo che, fino a qualche anno fa era in balia della più grande occupazione abusiva d'Italia: mi riferisco all'ex Villaggio Olimpico".

"Oggi Filadelfia è un borgo che ha in seno una nuova associazione che organizza feste di via, le luminarie Natalizie, una grande area verde in piazzale Paoli al posto del parcheggio sterrato, ricettacolo un tempo di auto rubate e sporcizia in ogni dove.

Tutto ciò che è nelle nostre possibilità viene fatto, senza distinzione di quartiere o isolato. Ben venga il Consiglio Aperto sul quartiere Filadelfia, sarà l'occasione per fare il punto su cose fatte e sul futuro prossimo di un borgo che ha cambiato pelle e continuerà a rigenerarsi, rispetto ad un negativo recente passato".

Le altre questioni in ballo

Il consiglio aperto sarà anche occasione per parlare di questioni che premono sul quartiere come la mancanza del mercato rionale, la modifica della viabilità e il futuro delle arcate dell'ex Moi.